Lệ phí trước bạ ô tô giảm 50%, đón thời điểm mua xe tốt nhất

Kích cầu ô tô

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 10/2021 đạt 29.797 xe, tăng 120% so với tháng 9/2021. Trong đó, doanh số của xe lắp ráp trong nước đạt 15.344 xe, tăng 110% so với tháng trước. Với các DN ngoài VAMA thì TC Motor có doanh số bán đạt 8.855 xe, tăng mạnh so với 4.079 xe của tháng 9/2021.

Doanh số bán ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đang trên đà phục hồi sau thời gian thực hiện giãn cách để phòng chống dịch Covid-19. Theo các dự báo, ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ tiếp tục hồi phục mạnh mẽ hơn nữa khi quyết định giảm lệ phí trước bạ được Chính phủ ban hành trong những ngày tới.

Năm 2020, trước khó khăn của ngành ô tô do đại dịch Covid gây ra, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước từ 28/6 đến hết 31/12/2020. Ngay sau khi được giảm, doanh số bán ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước lập tức tăng mạnh, tháng sau tăng cao hơn tháng trước. Nhất là những tháng cuối năm, tháng 11/2020 tăng 14,7% so với tháng trước và tháng 12/2020 tăng 25% so với tháng trước.