Lễ kỷ niệm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức vào dịp 22/12

Chiều 7/12, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi làm việc triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).

Trước đó, theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình vào đúng ngày 25/8. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lùi thời gian tổ chức.