Lễ hội 'Văn hóa ẩm thực - Món ngon 3 miền' hút khách

Lễ hội ẩm thực tinh hoa 3 miền có quy mô lớn được tổ chức lần đầu tiên sau đại dịch. Với việc giới thiệu các món ngon và văn hoá nghệ thuật dân gian của 3 miền dành cho du khách, BTC thông qua Lễ hội là cầu nối để du khách biết tới những tinh hoa hoa ẩm thực trong cả nước. BTC đã tái hiện không gian ẩm thực với các gian hàng được thiết kế thành ba cụm Bắc - Trung - Nam. Các gian hàng giới thiệu và bán đặc sản, món ngon theo từng vùng miền, trưng bày những nguyên liệu đặc trưng, làng nghề truyền thống...

Cảnh chợ quê được tái hiện tại “Văn hoá ẩm thực- Món ngon 3 miền”



Tại cụm gian hàng ẩm thực miền Bắc, thực khách có dịp thưởng thức bộ sưu tập các món ngon đặc trưng như bún chả, bún đậu mắm tôm, chả cốm Hà Nội, nem cua bể, phở gà, bún cá nướng đất Tổ, thịt chua Thanh Sơn (Phú Thọ), chả mực và xôi trắng chả mực Hạ Long, bún cù kỳ Hạ Long (Quảng Ninh)... gà nướng mắc khén, thịt nướng lá mắc mật, thịt nướng ống tre, thịt trâu gác bếp, cơm lam ống tre vùng cao Tây Bắc.

Cụm gian hàng ẩm thực miền Trung có nhút Thanh Chương Nghệ An, cháo canh Quảng Bình, xôi chim nếp Lào, gà kho ném, hàu né Cồn Cỏ Quảng Trị. Ẩm thực Huế sẽ được đại diện bằng các món bánh dân gian, bún và cơm hến Vĩ Dạ, cao lầu Hội An, mì Quảng Quảng Nam, cá ngừ Phú Yên, bún cá, chả trứng mực chiên, chả giò cá trích, răng mực xúc bánh đa, bánh xèo thịt vịt Bình Thuận. Ẩm thực Tây Nguyên mang hơi thở đại ngàn với các món gà rẫy nướng than hoa, heo đồng bào nướng xiên, bò một nắng - muối kiến vàng.

Với cụm gian hàng ẩm thực Nam bộ, thực khách được thưởng thức những món ăn dân dã mang hương vị đồng bằng châu thổ Cửu Long như gỏi tép rong bông điên điển, gỏi cá rô bí chiên giòn, gỏi cuốn trái bơ, bún mắm, ốc len xào dừa, ốc nướng tiêu, bánh tằm bì Bạc Liêu, bánh đúc lá dứa Cần Thơ, bánh con sùng cùng các món ngon xứ dừa Bến Tre, bánh xèo, bánh khọt, đặc sản Tây Ninh… Những món hải sản tươi ngon từ Côn Đảo, Phú Quốc cũng sẽ tạo hấp dẫn với thực khách….