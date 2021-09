Lễ hội Sayangva - Nơi kết nối cộng đồng người Việt

Trước đêm diễn ra lễ hội Sayangva, già làng đi thông báo cho mọi người biết địa điểm thời gian và không quên căn dặn mặc trang phục truyền thống đẹp nhất để cúng lễ và múa hát. Trai tân khoẻ mạnh, cơ bắp săn chắc, bắn nỏ giỏi, chạy nhanh, được chọn “dựng chòi, treo lúa, cài bắp”. 12 bó lúa mẩy hạt vàng óng được chọn từ nương cao về treo trước chòi, 12 trái bắp “đực- cái” đều hạt, lột vỏ treo ngược lên thân tre thẳng. Trái cây, rượu cần, thịt heo, chim rừng quay cũng được bày biện trong mâm cúng lễ.

Sau khi các công tác chuẩn bị hoàn tất chu đáo, Lễ hội Sayangva bắt đầu. Trong trang phục áo khố, già làng đứng trước chòi thắp nén nhang, tay đưa lên cao nói: “Hôm nay chúng con tập trung đông đủ tại đây để cảm ơn Thần Lúa đã cho chúng con cuộc sống an lành, mùa màng bội thu, không còn đói rách như xưa. Trước bà con, xin Thần Lúa nhận lễ vật và phù hộ cho bản làng bình yên, đoàn kết làm ăn, mưa thuận gió hoà…”. Dứt lời ắt thì gà trống thiến, chim quay, rượu cần, hoa quả được dâng lên để Thần Lúa chứng giám và nhận lễ.

Sau nghi thức cúng lễ, là sinh hoạt lễ hội. Những nghệ nhân, người già biểu diễn cồng chiêng, thanh niên nữ tú múa hát trong trang phục váy khố. Các trò chơi “đẩy cây”, “nhảy bao bố”, “bịt mắt bắt dê”, “nhảy sạp” cũng được tổ chức với đông đảo bà con tham gia.

Người dân bản xứ biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: Trung Nguyên

Trước đây mỗi lần Lễ hội Sayangva chỉ có người Chơ Ro dự lễ và vui chơi, nhưng từ khi chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng nét đẹp văn hoá tín ngưỡng và sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, nhiều bà con không phải dân tộc Chơ Ro cũng tham gia đông đảo như một sự đoàn kết giữa cộng đồng dân cư, đồng thời khơi dậy niềm tự hào nền văn hoá đậm đà đa sắc nhân nghĩa của dân tộc.

Chị Bùi Thị Lệ người dân tộc kinh nhưng lại am hiểu về văn hoá Lễ cúng Thần Lúa cho hay, sở dĩ nghi thức cúng Thần Lúa có 12 bó lúa vàng óng, 12 trái bắp mẩy hạt là vì, số 12 là số may mắn. Hơn nữa, một năm có 12 tháng, người dân cầu nguyện Thần Lúa cho họ mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no suốt 12 tháng trong năm. Người Chơ Ro “đi có cặp, ngủ có chòi, ăn có người chung” nên trong Lễ Sayangva chọn bắp ngô “đực cái” hay thường gọi là “ngô nếp tẻ” để làm lễ. Đó cũng là biểu hiện của sự sống sinh sôi phồn thực gắn với đời sống người Chơ Ro ngay từ nông sản, ruộng vườn.