Lễ hội “Ngày Việt Nam” tại Jeonnam-Gwangju (Hàn Quốc)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng chính quyền thành phố Gwangju và Hiệp hội GAROK và Hội người Việt Nam tại Gwangju trong việc triển khai các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung cũng như trong quá trình hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju nói riêng.

Theo Ban tổ chức, các chương trình trong lễ hội diễn ra hấp dẫn với nhiều tiết mục nghệ thuật dân gian được thực hiện bởi đoàn biểu diễn nghệ thuật tỉnh Nghệ An, các tiết mục ca nhạc sôi động từ ca sĩ Han Sara. Ngoài ra, các tiết mục biểu diễn áo dài, trải nghiệm các trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, trải nghiệm nền ẩm thực đặc sắc của ba miền Bắc - Trung - Nam (phở, hủ tíu, gỏi cuốn, bánh 3 miền, nước mía, dừa tươi...) cũng như các trò chơi truyền thống như làm chuồn chuồn tre, nhà truyền thống, đèn hoa sen... đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia.

Ông Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, cho biết: Chương trình "Ngày Việt Nam" tại Gwangju nhân Ngày Công dân Gwangju là minh chứng sinh động cho sự hợp tác, giao lưu văn hóa giữa 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc, giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju; là cơ hội giới thiệu đến người dân thành phố Gwangju văn hóa truyền thống của Nghệ An, đặc biệt là dân ca Ví - Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là văn hóa phi vật thể của nhân loại.