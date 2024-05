Lễ hội Bánh mì Việt Nam năm 2024 trước giờ khai mạc

Công ty Vinamilk: giới thiệu và phát sản phẩm Sữa ông Thọ ăn kèm với bánh mì để du khách trải nghiệm. Vinamilk giới thiệu 3 món ăn sáng tạo được chế biến từ sữa trong hạng mục xác lập kỷ lục 150 món ăn kèm bánh mì.

Công ty Lesaffre là công ty nổi tiếng chuyên cung cấp men vi sinh an toàn cho sức khỏe, tạo nên những chiếc bánh mì thơm ngon dinh dưỡng mang đến Lễ hội lần này một dây chuyền sản xuất bánh mì phục vụ cho thực khách khi đến tham quan Lễ hội vào những khung giờ qui định.

Ban tổ chức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhằm đảm bảo an toàn cho những ngày diễn ra Lễ Hội. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn Thực phẩm Thành phố để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tất cả các gian hàng tham gia lễ hội.