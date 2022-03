Lễ hội Áo dài TP.HCM 2022: Du khách mặc áo dài sẽ được ưu đãi đặc biệt

Ban tổ chức tặng hoa các Đại sứ áo dài, các nhà tài trợ

Lễ hội Áo dài TP.HCM 2022 tiếp tục sự tham gia đồng hành với vai trò đại sứ hình ảnh của các văn nghệ sĩ nổi tiếng của TP.HCM như: NSND Kim Xuân, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Quốc Cơ, NSƯT Quốc Nghiệp, Hoa hậu H’Hen Niê - Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, MC Quỳnh Hoa, Ca sĩ Kyo York, Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng...

Hoa hậu H’Hen Niê tiếp tục đồng hành cùng với Lễ hội Áo dài TP.HCM 2022

Nhân sự kiện này, ngày 1/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cũng khai mạc khu trưng bày chuyên đề “Áo dài – Nhân vật và Sự kiện” cùng nhiều hoạt động chuyên đề khác: Triển lãm ảnh “Áo dài xưa và nay”, Triễn lãm “Áo dài và Cội nguồn”; Triển lãm bộ sưu tập Áo dài màu hồng chủ đề: “Hạnh Phúc”; Trưng bày Áo dài với các chuyên đề “Lịch sử Áo Dài”, “Áo dài Hội nhập” và nhiều hoạt động giao lưu, tham quan và trải nghiệm.

Bên cạnh đó, Lễ hội còn phát động các nhà may, các đơn vị bán vải áo dài, phụ kiện kèm theo áo dài thông qua hình thức giảm giá từ 5 đến 50% khi may áo dài, may áo dài lấy nhanh, giảm giá mua vải áo dài và phụ kiện hoặc tặng phụ kiện kèm theo khi mua vải hoặc khi may áo dài... cho du khách và người dân thành phố.

Các doanh nghiệp lữ hành bổ sung thêm hoặc thiết kế các tour mới có nội dung gắn với Lễ hội Áo dài; đồng thời, vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Lễ hội như: giảm giá tour, tặng hoặc bán các bộ quà tặng hưởng ứng Lễ hội Áo dài trong tháng 3, tháng 4, giảm giá cho du khách sử dụng dịch vụ du lịch khi mặc áo dài...

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần VIII - 2022 chính thức diễn ra ngày 5/3 đến ngày 15/4/2022.