Lê Hoàng gây tranh cãi vì phát ngôn 'phụ nữ làm nail, bán online dễ bị nghi là học thức không cao'

Vừa qua, tập 12 chương trình Có hẹn lúc 22 giờ với chủ đề "Học thức có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình không" tạo tranh luận vì có phát ngôn "Phụ nữ làm nail, bán online dễ bị nghi là học thức không cao".

Cụ thể, bộ ba Lê Hoàng, Hứa Minh Đạt và Quang Tuấn bàn luận về vấn đề này. Quang Tuấn cho rằng học thức là cần thiết nhưng không phải yếu tố quyết định vì khi hai người đã là vợ chồng "sẽ vì nhau mà hòa hợp".

Lê Hoàng đặt vấn đề từ góc nhìn của bậc cha mẹ. Nếu Quang Tuấn muốn cưới vợ, chắc chắn cha mẹ anh sẽ hỏi về xuất thân của cô gái đó đầu tiên."Nếu Tuấn nói cô ấy tốt nghiệp đại học thì có thể gia đình Tuấn sẽ không hỏi thêm nữa. Nhưng nếu Tuấn nói cô ấy đang làm nail, bán online thì gia đình sẽ có một chút e ngại vì nghi ngờ cô ấy học thức không cao và Tuấn sẽ bị khổ", Lê Hoàng phân tích.