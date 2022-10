Lê Dương Bảo Lâm nhờ Kiều Minh Tuấn hướng dẫn cách đóng cặp cùng Midu

Cây hài 33 tuổi hy vọng anh sẽ được mọi người đón nhận khi tham gia phim mới bởi bản thân thực sự tâm huyết, nghiêm túc với vai diễn lần này.

Clip Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về vai diễn

Bản thân Midu cũng không khỏi ngỡ ngàng khi kết đôi với ngôi sao 2 ngày 1 đêm. Cô thừa nhận: “Lần đầu tiên nghe đạo diễn Luk Vân báo là tôi diễn chung với anh Lê Dương Bảo Lâm, tôi bị ‘sang chấn tâm lý’ và hỏi lại Luk Vân xem là ai, có thực sự là anh Lâm không, có đúng là chúng tôi đóng vai yêu nhau trên phim không và đạo diễn xác nhận là đúng”.

Midu cho biết cô “hoang mang” bởi hình ảnh của Lê Dương Bảo Lâm ngoài đời và nhân vật trong phim rất trái ngược, chưa kể mỗi khi gặp nhau ở các gameshow, cô toàn bị nam nghệ sĩ hài giành nói, lấn át.