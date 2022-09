Lê Dương Bảo Lâm bôi nhọ Doraemon và sự lố bịch tràn lan của nhạc chế

Đoạn nhạc trên đang nổi tiếng và được sử dụng làm nhạc nền cho hàng loạt video trên mạng xã hội. Riêng đoạn video ghi lại phần thể hiện của Lê Dương Bảo Lâm cũng nhận hàng triệu lượt xem bất chấp nội dung phản cảm. Phần lời chế của Lê Dương Bảo Lâm được nhận xét không chỉ vô nghĩa mà còn phá nát câu chuyện gắn liền với tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Câu chuyện Chaien lấy Nobita làm chồng và sinh con trong phần nhạc chế cũng bị chỉ trích phản cảm, lố lăng. Đoạn nhạc chế hoàn toàn sai lệch so với nội dung của bộ truyện đến từ Nhật Bản.

Thực tế, chương trình Sàn đấu ca từ có cảnh Lê Dương Bảo Lâm hát đoạn nhạc chế về Doreamon đã lên sóng năm 2019. Tuy nhiên, sau đó, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục thể hiện nó trong một số chương trình, chẳng hạn tiểu phẩm hài Chuyện công viên trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Điều đó khiến đoạn nhạc chế càng phổ biến. Thậm chí, mới đây, ca sĩ Phương Ly cũng hát theo đoạn lời chế nói trên.

Thiên An nổi tiếng với các bản nhạc chế. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Thiên An - người nổi tiếng với những bản nhạc chế - cũng xuất hiện trên chương trình Ai là số 1. Tại đây, cô thể hiện bản nhạc chế từ ca khúc Truyền thái y của Ngô Kiến Huy. Phần lời mới do Thiên An thể hiện xoay quanh sự áp lực của học sinh. Phần lời của Thiên An không phản cảm nhưng cũng nhạt nhòa và thiếu hấp dẫn.

Trên mạng xã hội, đặc biệt YouTube, nhạc chế càng phổ biến. Trong vài năm trở lại đây, số sản phẩm nhạc chế tăng nhanh và hầu hết được thực hiện theo hướng đơn giản, hình ảnh và câu từ có phần nhảm nhí, không được đầu tư chỉn chu.