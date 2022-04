Lễ cưới xa hoa, 'bất khả xâm phạm' của Son Ye Jin - Hyun Bin

Trước đó, thông tin về ngày trọng đại của Hyun Bin, Son Ye Jin liên tục được báo chí đăng tải. Nhưng công ty quản lý của hai nghệ sĩ luôn từ chối bình luận.

"Về lễ cưới, rất khó để chúng tôi xác nhận thông tin bởi đây là sự kiện mang tính riêng tư và chúng tôi cũng không hay biết gì. Các diễn viên không hề chia sẻ tình hình chuẩn bị hôn lễ với chúng tôi", đại diện của MS Team Entertainment cho biết.

Dàn khách mời nổi tiếng, hào nhoáng như lễ trao giải

Sport Chosun cho biết danh sách khách mời tham dự hôn lễ của Son Ye Jin, Hyun Bin là những đồng nghiệp nổi tiếng. Trong đó, Jang Dong Gun chủ trì và đọc bài phát biểu. Ngoài ra, danh sách khách mời có Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Jung Hae In do cô dâu mời.

Chú rể Hyun Bin mời Yoona, Ha Ji Won, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah, Lee Yeon Hee. Osen bổ sung Gong Yoo, Han Jae Suk và Jeon Mi Do - bạn diễn của Son Ye Jin trong Thirty Nine - vào danh sách nghệ sĩ tham dự.

Paul Kim, Gummy và Kim Beom Soo cũng góp giọng trong sự kiện để chúc mừng hai ngôi sao.

Sport Chosun nhận định Hyun Bin và Son Ye Jin vốn là ngôi sao hạng A của Hàn Quốc. Họ duy trì vị thế hàng đầu suốt nhiều năm qua lại được công chúng yêu mến vì đời tư, sự nghiệp trong sạch. Do đó, khi về chung một nhà, quyền lực của hai ngôi sao càng cao. Hôn lễ của họ cộng thêm sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng đã trở thành “cuộc hôn nhân xa hoa”.

Đám cưới được trang trí ngập hoa tươi nhiều màu sắc. Tờ MK cho biết hoa tươi được đưa đến bằng xe tải lớn. Ước tính chi phí tổ chức đám cưới ở Aston House có thể lên tới hơn 100 triệu won với 25 triệu won tiền trang trí.