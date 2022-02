Lễ cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin tổ chức ngày 30/3

Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức hôn lễ ngày 30/3.

Son Ye Jin và Hyun Bin gặp nhau trong bộ phim The Negotiation và tái hợp ở dự án Crash Landing on You của đài tvN. Họ công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2021 sau nhiều lần vướng tin hẹn hò. Đầu tháng 2, hai ngôi sao thông báo kết hôn thông qua bài viết trên trang cá nhân.