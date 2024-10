Lễ cúng thần núi rừng và vẻ đẹp của đình Tà Tao

Người dân vừa tổ chức lễ cúng ở tảng đá thiêng trên đỉnh Tà Tao và một mùa leo núi, chinh phục những cung đường đẹp, hoang sơ mà không kém phần kỳ vĩ ở nơi đây đã được bắt đầu. Lễ cúng Tà Tao Theo truyền thống, lễ hội Tà Tao của người Mông ở bản Nậm Nghiệp được diễn ra vào sáng thứ 7 đầu tiên của tháng 10 hàng năm. Lễ hội Tà Tao gồm có hai phần: phần lễ cúng và phần hội. Lễ cúng Tà Tao thể hiện sự tôn kính của bà con với thần rừng, thần núi, những vị thần đã ban cho bà con những nguồn lợi từ rừng. Từ năm nay, lễ cúng còn mang ý nghĩa mở đầu cho mùa du lịch leo núi năm 2024-2025, thu hút du khách và bảo tồn văn hóa. Lễ cúng thần rừng, thần núi tại đỉnh Tà Tào vừa diễn ra vào ngày 5/10/2024. Phần lễ gồm hai bước: lễ cúng thần rừng và lễ cúng thần núi Tà Tao. Phần hội là hội hái táo sơn tra và ngắm hoa chi phâu. Lễ cúng thần rừng, thần núi không chỉ là nghi lễ tôn giáo mà còn là cách để người Mông duy trì mối quan hệ hài hoà với thiên nhiên. Nó nhắc nhở bà con rằng, tất cả những gì họ có được đều đến từ núi rừng và họ phải biết tôn trọng, bảo vệ môi trường sống của mình. Đây cũng là dịp để tưởng nhớ con đường thiên di của người Mông ở Nậm Nghiệp để gắn kết cộng đồng. Nghi lễ cúng thần rừng, thần núi là một hoạt động văn hoá ý nghĩa của người Mông ở Nậm Nghiệp. Từ năm nay, lễ cúng còn mang ý nghĩa mở đầu cho mùa leo núi, thu hút du khách và bảo tồn văn hoá. Anh Kháng A Sảy – trưởng bản Nậm Nghiệp cho biết: “Lễ hội Tà Tao để tưởng nhớ các ông bà, là lễ cúng thần rừng để xin mở cửa rừng, là lễ cúng thần núi Tà Tao để xin cho dân bản được bình yên”. Từ tháng 8, quả sơn tra đã chín hồng ở các cung đường lên Tà Tao. Thiếu nữ người Mông đi hái sơn tra. Năm nay, tại lễ cúng, những món đồ ngon thơm độc đáo của núi rừng Tây Bắc được phối ngẫu với táo Sơn Tra tạo nên những hiệu ứng mùi, vị, thanh sắc khó quên đã hấp dẫn du khách đến với lễ hội. Sơn tra trong món ăn tại lễ cúng Tà Tao Anh Nguyễn Cường, nhà báo bỏ phố lên Nậm Nghiệp sống và không ngừng nỗ lực để mang lại sự phát triển và giữ gìn bản sắc văn hoá ở nơi đây cho biết: “Lễ cúng thần núi Tà Tao đã hoàn thành tốt đẹp. bản đã làm xong công đoạn đầu tiên. Bây giờ sẽ là các công đoạn tiếp theo để quản lý, khai thác núi và rừng của bản một cách khoa học, hiệu quả, an toàn. Tránh tình trạng xả rác thải trên núi, trên rừng, mất an toàn khi đi rừng đi suối khi khai thác du lịch”. Vẻ đẹp của cung đường leo đỉnh Tà Tao Khi bước chân vào hành trình chinh phục Tà Tao, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng đây không chỉ là một ngọn núi, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên. Những con đường mòn dẫn lối qua các khu rừng rêu phong như dẫn ta bước vào một thế giới cổ tích. Rừng hoa đỗ quyên nở rộ vào mùa xuân, biến những ngọn đồi thành một tấm thảm màu sắc rực rỡ, tựa như vườn địa đàng của nhân gian. Trên hành trình, bạn sẽ bắt gặp 2 tảng đá lớn đứng cạnh nhau, được gọi là đá vợ, đá chồng – những dấu vết mà người dân Mông cho rằng đó là hóa thân của cặp vợ chồng đầu tiên đến lập bản. Cùng với những câu chuyện truyền thuyết, không gian quanh Tà Tao trở nên không chỉ đẹp mà còn đầy bí ẩn, mời gọi du khách dừng lại để chiêm ngưỡng và suy ngẫm về hành trình của con người qua thời gian. Bình minh trên hành trình chinh phục đỉnh Tà Tao Cung đường này mới và mọi thứ còn rất hoang sơ nên là điểm đến thú vị của nhiều du khách Và, phần thưởng dành cho những người vượt qua khó khăn sẽ là cảnh tượng ngoạn mục khi đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống thung lũng xanh mướt bên dưới và những dãy núi trùng điệp xa xa. Những khu rừng như cổ tích trong hành trình chinh phục đỉnh núi Dù là một ngọn núi dễ chinh phục hơn so với Tà Chì Nhù, Tà Tao vẫn đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ. Mỗi bước chân trên hành trình này không chỉ đưa bạn đến gần đỉnh núi hơn, mà còn giúp bạn vượt qua giới hạn của chính mình. Đường lên Tà Tao không quá khó, nhưng cũng đủ thử thách để bạn cảm nhận sự trưởng thành và mạnh mẽ hơn sau mỗi bước đi. Mỗi lần nhìn lại những con dốc đã qua, bạn sẽ cảm thấy tự hào vì đã chinh phục được không chỉ ngọn núi mà còn cả những khó khăn của bản thân. Du khách bên biểu tượng của đỉnh Tà Tao Từ tháng 10 là thời điểm lý tưởng để leo đỉnh Tà Tao. Bởi đây là mùa thời tiết, cảnh sắc thiên nhiên đang độ đẹp đẽ, yên bình nhất. Vào dịp Tết, nếu có thể bạn hãy trở lại nơi này để ngắm mùa hoa sơn trà nở.