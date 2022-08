Lê Bống mượn đầm Miss Earth giấu lưng dài, đùi thô vẫn trượt hoa hậu

Đầm đuôi cá không xẻ giúp cô giấu đôi guốc như cà kheo bên dưới, hack thành công chiều dài đôi chân mà vẫn tôn vòng nào ra vòng nấy.



Bộ đầm này từng được Top 5 Miss Universe Vietnam Lê Hoàng Phương...



...và Miss Earth 2020 và cũng là mỹ nhân đạt giải Timeless Beauty năm đó diện trước.

Tuy "xin vía" 2 người đẹp đình đám nhưng sự loạng quạng trong kỹ năng catwalk đã không thể giúp Lê Bống tiến sâu hơn và dừng chân khá xa khỏi vương miện.

