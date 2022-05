Lê Bống mặc thứ quái dị gì đi dự thảm đỏ sự kiện thời trang vậy?

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 vừa khai mạc tối 26/5 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, quận Tân Bình, TP.HCM. Với chủ đề ReFashion, VIFW hướng tới phát triển thời trang theo hướng bền vững, thân thiện môi trường.

Và không biết có phải do chủ đề này hay không mà Lê Bống quyết định mặc bộ đồ như được tái chế từ miếng ren trải bàn.