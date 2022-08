Lê Bống catwalk như gà mắc tóc, lý do trượt Top 5 là đây?

Your browser does not support the video tag.

Catwalk chưa vững nhưng Lê Bống vẫn tự tin "tạo nét" bằng một cú xoay trên sân khấu. Tuy nhiên, người đẹp lại hơi "ô dề" khi mất đà và tí ngã ngửa ra sau.



Sau đó, Lê Bống tiếp tục cho thấy sự lúng túng khi xử lí váy dạ hội dài quét đất. Mặc đầm ôm sát nhưng hot TikToker loạng choạng hất tà váy đang vướng vào chân một cách lộ liễu nhìn vô cùng thiếu chuyên nghiệp.





Xem video, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì phân cảnh này khi lên tivi gần như không được quay đến. Có lẽ Lê Bống nên bồi dưỡng thêm kĩ năng catwalk nếu muốn tiếp tục thử sức mình ở một cuộc thi Hoa hậu khác.