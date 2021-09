Lấy vợ là bạn từ cấp 1, học ĐH đã hay bị mắng, giờ lương 60 triệu vẫn bị mắng, ông chồng than "khổ chắc do... tâm linh"

Ảnh minh họa

Như vậy, chủ top than thở rằng, dù bản thân đi làm có lương tháng thuộc dạng cao, cũng vẫn biết giúp đỡ vợ việc nhà mỗi khi rảnh nhưng hễ cứ giải trí một chút mà cụ thể là chơi game thì liền bị bà xã đang mang bầu 5 tháng cằn nhằn, mắng mỏ. Thậm chí, cô còn lôi cả chuyện chơi game từ thời cấp 1, cấp 2, cấp 3… ra mắng vì họ vốn là bạn học cũ từ nhỏ.

Trong khi đó, một người bạn khác lương có 20 triệu/tháng nhưng vợ chồng họ thấu hiểu cho nhau nên lúc nào cũng tình cảm, hạnh phúc. Chứng kiến cảnh ấy, chủ top càng cảm thấy khá ấm ức, tự đặt câu hỏi và cũng tự trả lời với lý do khiến cư dân mạng phải bật cười: “chắc có yếu tố tâm linh chứ làm sao khổ thế này mà mình vẫn chấp nhận nhỉ?”.

Tuy nhiên thay vì chia sẻ, an ủi chủ top, rất nhiều cư dân mạng cũng đã lên tiếng bênh vực người vợ đồng thời phân tích lý do tại sao anh chồng hay bị vợ mắng mỏ, cằn nhằn. Thứ nhất là do vợ mang bầu, tâm sinh lý thất thường nên dễ cáu gắt. Thứ 2 là chủ top còn vô tâm, ích kỷ khi chỉ nghĩ đến thú vui của bản thân mà thiếu quan tâm đến vợ con. Thứ 3, người bạn kia hạnh phúc vì anh ta biết sản sẻ với vợ hơn là chơi game...