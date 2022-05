Lấy thông tin từ CCCD rồi bán cho đối tượng nước ngoài

Ngày 14/5, Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xác minh vụ "Mua bán dữ liệu thông tin cá nhân" của người dân, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua tài liệu ban đầu của cơ quan Công an, sau khi nhận được tin báo về việc xuất hiện 2 nam thanh niên lạ mặt tụ tập, lôi kéo nhiều người dân xã Hùng Tiến (huyện Kim Sơn) đến để mượn căn cước công dân (CCCD), chụp ảnh không rõ mục đích. Công an huyện Kim Sơn đã đến địa điểm trên để kiểm tra, xác định là Hoàng Ngọc Giáp (SN 1995) và Trần Văn Tình (SN 1993), cùng trú tại huyện Kim Sơn; đồng thời triệu tập 2 đối tượng này đến trụ sở cơ quan Công an làm việc.