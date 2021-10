Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, bệnh nhân là 1 phụ nữ 50 tuổi, quê ở Tiền Giang.

Ca phẫu thuật lấy ra hơn 100 khối u nhỏ trong bụng bệnh nhân sáng 21/10.

Gần 1 năm qua, bụng bệnh nhân ngày càng to và nặng nề, kèm theo cơn đau tức. Sau khi TP nới lỏng giãn cách và đi lại thuận tiện hơn, bà mới lên TP.HCM thăm khám. Khi đó, bụng đã căng lớn như đang mang thai và bị đau đớn nhiều hơn.



Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, đây là bệnh lý lạ và hiếm gặp. Một dạng bướu sợi tử cung gồm “trăm quả” dính vào tử cung như một “quầy dừa", dính vào các quay ruột, mạc nối, rãnh các ruột non, đại tràng và hố thận.



Ca phẫu thuật diễn ra trong sáng 21/10. Các khối u đầy khắp ổ bụng, chèn ép các cơ quan bên trong. Các phẫu thuật viên phải tỉ mỉ, bóc tách trong hơn 4 giờ mới tạm dọn sạch những khối bướu lót trong bụng bệnh nhân.



Ước tính khối lượng khối u lên đến gần 5kg.



“Bệnh nhân gặp may vì bệnh lý tương đối lành tính và đã được các bác sĩ chuyên khoa xử trí”, bác sĩ Tiến cho biết.