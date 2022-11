Lấy ô tô vi phạm tháo chạy khi bị CSGT kiểm tra, gây náo loạn quốc lộ

Ngày 24/11, Công an huyện Lâm Hà hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Trần Phạm Anh Luân (tên gọi Bi Phẩm) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, tối 31/8, Luân lái ô tô đi trên quốc lộ 27, tới trước cổng Công an huyện Lâm Hà, bị tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng và Đội CSGT-TTCĐ công an huyện yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn của Luân là 0,476 miligam/1 lít khí thở, nên đã lập biên bản.