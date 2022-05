Lấy nhau 3 tháng vẫn chưa “phá rào” được với vợ

Tôi và vợ yêu nhau được 5 năm khi còn là sinh viên. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau nên không hề có kinh nghiệm yêu đương gì trước đó. Tình yêu sinh viên trong sáng, chúng tôi chỉ dám dừng ở những cái nắm tay, ôm hôn. Khi yêu nhau lâu hơn, bạn bè xung quanh nhiều đôi đã sống thử, tôi cũng nhiều lần muốn “vượt rào” nhưng em không cho. Vợ tôi khi ấy khá lý trí. Em đưa ra nhiều lý do như: muốn để dành cho đêm tân hôn của chúng tôi, sợ cảnh sống thử vợ chồng không đến được với nhau, sợ có con ngoài ý muốn làm hỏng tương lai hai đứa… Mỗi lần gần gũi, muốn vượt quá giới hạn với em, em đều cảnh tỉnh tôi khiến tôi chỉ biết âm thầm chịu thua em và chờ đợi.

Vượt qua nhiều trở ngại, 5 năm sau, khi nhiều đôi đã yêu đương sống thử và chia tay chán chê thì chúng tôi vẫn bên nhau. Vợ chịu thương chịu khó và chung thủy hoàn toàn với tôi dù tôi biết em có rất nhiều đồng nghiệp nam đeo đuổi. Dù ra trường đi làm nhưng chúng tôi vẫn không sống chung vì em không muốn mang tiếng và gia đình cũng rất nề nếp. Bố mẹ vợ khi ấy luôn nhắc nhở chúng tôi, thường lên chỗ em ở kiểm tra xem chúng tôi có sống thử hay không. Phía nhà tôi thấy em ngoan hiền, gia đình gia giáo cũng rất ưng.

Rồi chúng tôi cũng đến ngày làm đám cưới. Tôi háo hức đợi đêm tân hôn nhưng bạn bè chuốc say quá, đi chào đến hơn 40 bàn tiệc khiến hai vợ chồng mệt rã rời. Vậy là đêm tân hôn không đúng như tưởng tượng. Vợ chồng nằm ôm nhau ngủ mệt phờ. Đêm sau, chúng tôi thử làm chuyện ấy nhưng mọi chuyện vô cùng khó khăn với vợ. Toàn thân cô ấy co rúm lại vì sợ. Tôi động viên, ngọt ngào thế nào vợ cũng không thể thả lỏng. Cho là vợ còn mệt mỏi vì phải chuẩn bị cưới xin suốt mấy ngày qua, tôi không ép em. Chúng tôi đặt vé lên đường đi tuần trăng mật với hi vọng tận hưởng mật ngọt hôn nhân.