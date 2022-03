Lấy mẫu giám định ADN 88 hài cốt liệt sĩ ở Sa Pa

Theo Phòng Lao động thông tin xã hội thị xã Sa Pa, thực hiện kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sa Pa, trong 2 ngày 24 và 25/3, UBND thị xã Sa Pa phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Cục Người có công và Giám định viên Bộ Quốc phòng tổ chức khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ của 88 phần mộ trong tổng số 326 phần mộ liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sa Pa.

Để phối hợp triển khai công tác lấy mẫu đảm bảo an ninh, hiệu quả, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa đã giao Phòng LĐ-TB&XH thị xã cùng với Ban chỉ huy quân sự thị xã và Công an thị xã Sa Pa chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết và lực lượng tham gia khai quật. Đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian khai quật; đảm bảo đúng nghi lễ, tập tục.

Đây là việc làm ý nghĩa nhằm lưu giữ và bảo quản các mẫu ADN của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính lưu giữ chung tại Ngân hàng ADN liệt sĩ cả nước, nhằm phục vụ cho việc tra cứu, tìm người thân cho liệt sĩ thời gian sau này.