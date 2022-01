Lấy chồng Tây cao 2m, Lan Phương - Trương Phương hiện ra sao?

Lan Phương trong phim 'Thương ngày nắng về'

Trương Phương

Trương Phương sinh năm 1987, được mệnh danh là "nữ diễn viên lùn nhất" showbiz Việt. Cô ghi dấu ấn bởi những vai diễn trong các phim như Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai... Sau khi tạm dừng sự nghiệp diễn xuất cách đây 5 năm, Trương Phương tập trung cho công việc kinh doanh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đạt được nhiều thành công nhất định.

Giống như Lan Phương, Trương Phương cũng có chuyện tình được ngưỡng mộ với chồng Tây cao 2m, là người sáng lập của một công ty chuyên về công nghệ thông tin bên New Zealand. Trước khi được cầu hôn năm 2020, Trương Phương và chồng Tây đã có 4 năm yêu nhau. Cặp đôi dự định sẽ làm đám cưới năm 2021 nhưng đã phải hoãn lại đến nay vì dịch Covid-19.