Lâu rồi mới có tin vui, Bầu Đức lập tức viết thư gửi gắm hy vọng lớn

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Văn Tuấn là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán VIX. Thêm nữa, ông Tuấn đang là Tổng giám đốc Gelex (GEX).

Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG

Tham vọng của đại gia bán lẻ Nam Định

Thành lập từ năm 2002 với tên gọi Nhà thuốc Phúc An Khang, đến cuối năm 2017, chuỗi bán lẻ dược phẩm này chính thức là thành viên của Thế Giới Di Động với 14 cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời đổi tên thành An Khang. Từ đầu năm 2022, An Khang liên tục đẩy mạnh mở rộng mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc. Đặc biệt, từ cuối tháng 5/2022, mỗi tháng hệ thống mở mới trên dưới 100 cửa hàng.

Hệ thống đã cán mốc 500 cửa hàng trên khắp miền Nam, tiến dần ra cả khu vực miền Trung và Bắc Bộ. Dù bước vào muộn và mở rộng chậm hơn so với các đối thủ, An Khang vẫn thể hiện tiềm lực mạnh mẽ khi tiến thẳng top 3 nhà bán lẻ dược phẩm lớn nhất chỉ trong vòng nửa năm khởi động.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty CP Thế Giới Di Động cho biết, việc mở rộng thần tốc là quá trình tất yếu sau thời gian thăm dò thị trường. Tham gia cuộc đua có phần muộn hơn trên thị trường, An Khang chắc chắn sẽ duy trì tốc độ để rút ngắn khoảng cách với các nhà bán lẻ khác.