Lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích trên sông

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND TX Quảng Yên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã, UBND phường Hà An và các lực lượng chức năng của thị xã phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà An, Thuỷ đoàn 1 - Cục CSGT (Bộ Công an) huy động trên 250 người và 12 tàu, xuồng tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Tính đến 8h30, công tác tìm kiếm chưa có kết quả.