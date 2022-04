Lật tẩy những mánh lới cán bộ địa chính “ăn chặn tiền”

Tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Quỳnh Lưu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Từ các tài liệu thu thập được xác định một số cán bộ địa chính của các xã trên địa bàn huyện này có dấu hiệu nhận tiền của người dân trong quá trình thực hiện công vụ nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, làm rõ, ban chuyên án dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, trong 2 ngày 12 và 14/3/2022, Ban chuyên án thuộc Công an huyện Quỳnh Lưu đã đồng loạt ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng gồm: Lê Minh Tâm (SN 1984), trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, là công chức địa chính xã Quỳnh Lâm và Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1982), trú tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, là công chức địa chính xã Quỳnh Hồng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Đấu tranh, mở rộng chuyên án, đến ngày 26/3 tiếp tục làm rõ và bắt đối tượng Nguyễn Văn Hà (SN 1985), trú tại xóm 4, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu là công chức địa chính xã Quỳnh Yên cũng với hành vi trên.

Từ các hồ sơ, tài liệu thu thập được, cho thấy các cán bộ công chức địa chính này đã lợi dụng sự hiểu biết còn hạn chế của người dân, khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ thì không những không hướng dẫn người dân chu đáo, tận tình mà ngược lại còn cố tình gây khó dễ, viện ra nhiều thủ tục rườm rà, bắt người dân phải đi lại nhiều lần, bổ sung giấy tờ liên tục khiến họ đành phải đưa tiền cho cán bộ địa chính để nhờ “giúp đỡ” làm cho nhanh. Cũng theo kết quả điều tra ban đầu, mỗi bộ hồ sơ cấp sổ đỏ, các đối tượng này thu của người dân từ 10 đến 20 triệu đồng. Cá biệt, có trường hợp anh T.V.H. (SN 1992), trú tại xóm 9, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu mất đến 78 triệu đồng vẫn chưa có sổ đỏ.

Theo đó, anh H. cho biết: Khoảng năm 2019, gia đình anh H. có nhu cầu cấp đổi sổ đỏ cho người nhà với diện tích 802,2m² tại xóm 9, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nên đến Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Yên để gặp Nguyễn Văn Hà là công chức địa chính xã Quỳnh Yên. Tại đây, anh H. có đưa sổ đỏ cho Hà xem và trình bày nhu cầu muốn cấp đổi sổ đỏ đối với thửa đất này. Sau khi xem xét hồ sơ địa chính thì Nguyễn Văn Hà nói với anh H. là: “đất này anh làm khó khăn và phức tạp lắm”.

Nghe Hà nói vậy thì anh H. có đặt vấn đề nhờ Hà giúp đỡ làm hồ sơ, thủ tục giúp cho, chi phí hết bao nhiêu thì anh H. sẽ trả cho Hà. Nghe thế Hà bảo: “đất ni làm hết khoảng 80 đến 100 triệu đồng”. Sau đó Hà hướng dẫn cho anh H. cung cấp các hồ sơ, thủ tục để cấp sổ đỏ. Tuy nhiên sau khi cầm hồ sơ, Hà vẫn chưa làm sổ đỏ cho anh H. Vì muốn mau chóng được nhận sổ đỏ, anh H. đã 3 lần giao tổng số tiền 78 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sổ đỏ của người nhà anh H. vẫn chưa thấy đâu mà số tiền 78 triệu đồng đã bị cán bộ địa chính Hà tiêu xài cá nhân hết sạch.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã thu giữ hơn 100 bộ hồ sơ, tài liệu đề nghị cấp sổ đỏ mà 3 đối tượng này đang giữ của người dân trên địa bàn. Hiện chuyên án vẫn đang được Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục đấu tranh, mở rộng.