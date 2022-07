Lật tẩy loạt tướng, tá cảnh sát biển nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng dầu khủng

Ngoài ra, tháng 2/2020, ông Thoại còn yêu cầu ông Viễn và Hữu chuyển cho 4 tỷ đồng để ông ta thanh toán tiền mua ô tô Volvo XC90. Như vậy, tổng số tiền Phùng Danh Thoại hưởng lợi do nhóm buôn lậu chia là 22,3 tỷ đồng.

Cụ thể, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 - Lê Văn Minh bị cáo buộc “vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn” đã trực tiếp hoặc thông qua vợ con, nhận của “trùm” buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng. Phan Thanh Hữu đưa tiền cho ông Lê Văn Minh để được "tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê" cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng trên biển vào nội địa mà không bị bắt giữ, xử lý.

Vẫn theo cơ quan tố tụng, đến nay, tổng số tiền thu được trong quá trình bắt giữ, khám xét và các bị cáo nộp khắc phục hậu quả là hơn 34 tỷ đồng. Cựu thiếu tướng Lê Văn Minh và người đồng cấp là bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3) là 2 trong 7 người đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại.

Được biết, cùng vụ án buôn lậu xăng dầu do Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cầm đầu, Viện KSND tỉnh Đồng Nai còn ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can liên quan, trong đó bị can Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội “nhận hối lộ”.

Trong vụ án này có 14 bị cáo bị Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố. Bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu đại tá, cựu Trưởng Phòng xăng dầu, Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển) bị truy tố về tội “Buôn lậu”. Bị can Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang) bị truy tố tội “Nhận hối lộ” và “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Các bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ gồm: Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4), Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3), Lưu Thế Đức (cựu thiếu tá, cựu Phó đoàn trưởng Trinh sát 2 Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển), Phạm Văn Trên (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Văn Hùng (cựu thượng tá, cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Thanh Lâm (cựu trung tá, cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng), Lê Văn Phương (cựu thượng tá, cựu Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh) và nhóm các bị cáo thuộc các đơn vị dân sự là Sơn Hoàng Ngự, Phan Thị Xuân, Nguyễn Văn An và Phạm Hồ Hải. Riêng bị cáo Cao Phước Hoài (SN 1996, quê Bình Định, là lao động tự do) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.