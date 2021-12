Lật ca nô cứu hộ, 2 cháu nhỏ bị nước lũ cuốn tử vong

Your browser does not support the audio element.

Ngày 1/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình An - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) - cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ mất tích vào đêm qua (30/11).