Last Christmas: Sự ám ảnh kỳ lạ của một mối tình đơn phương

Thậm chí, với nhiều khán giả Việt còn non trẻ khi "Last Christmas" lần đầu đến Việt Nam qua những bản phát chèn chương trình của VTV thời đó, "Last Christmas" còn được xem như một đoạn phim ngắn, trong đó diễn xuất của George Michael không thua gì một diễn viên chuyên nghiệp.

Vào đầu năm đó, George Michael đã gần như chỉ đạo cả ban nhạc Wham, đồng thời cũng bắt đầu khẳng định bản thân với tinh thần làm việc nghiêm túc và sang tạo.

Chàng trai 21 tuổi năm ấy đã viết, sản xuất, biểu diễn một cách chăm chỉ và thậm chí hơi "độc tài" với từng loại nhạc cụ trên bản nhạc. Trong quá trình ghi âm, anh đã lần lượt loại bỏ sự can thiệp của các nhà sản xuất, nhà quản lý, giám đốc điều hành công ty thu âm và thậm chí cả người bạn cùng nhóm là Andrew Ridgeley.

Sau cùng, những người được bước chân vào phòng thu của "Last Christmas" là Chris Porter, kỹ sư của George Michael cùng hai trợ lý. Những người này được lựa chọn không phải vì họ có thể đóng góp nhiều ý kiến, mà bởi vì George Michael đã kiểm soát hết mọi thứ.

Chris Porter đã bắt đầu làm việc với George Michael và bạn kể từ những ngày đầu. Vào thời điểm đó, cặp đôi này bước vào phòng thu “theo đúng nghĩa đen là chỉ mặc quần sooc.”

Ngày 10/12, "Last Christmas" được hãng Epic phát hành dưới dạng single. Music video (MV) được trình làng 5 ngày sau đó.



Giám đốc chi nhánh Sony Music ở Anh Garry Farrow cho biết: “Tôi đã rất ấn tượng với bài hát này. Tôi nghe nó hàng ngày trên xe khi đi làm. Rồi có một ngày, nhân viên gọi điện bảo tôi rằng các đài phát thanh sẽ ngừng phát vì đã hết mùa Giáng sinh nhưng tôi bảo không được. Hãy nói các đài ấy là phát nối từ mặt B (có bài 'Everything She Wants') sang mặt A ('Last Christmas') giống như một liên khúc vậy. Làm sao để 'Last Christmas' đừng dừng lại.”

Đôi khi, một ca khúc thành công có thể đủ để duy trì danh tiếng của một nhạc sỹ suốt cả cuộc đời. Và với George Michael, vào giờ phút mà "Last Christmas" bước vào cuộc đời anh, dường như đó chính là số phận, mở đầu với "Last Christmas" và kết thúc trong một Ngày Giáng sinh khác, ngày 25/12/2016.

Người đại diện khẳng định nam ca sỹ 53 tuổi "ra đi yên bình vì bệnh tim" tuy nhiên vẫn có rất nhiều tin đồn phát tán về nguyên nhân cái chết của anh./.

