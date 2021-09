Laptop Thế Giới Di Động “hái quả ngọt”, kỳ vọng doanh số đạt 4.500 tỷ

Doanh thu tăng 2-3 lần trong mùa tựu trường

Khác với những năm trước, năm nay nhiều trường phải triển khai học online do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Do vậy nhu cầu mua sắm laptop tăng cao, hai chuỗi Thegioididong.com và Điện máy Xanh đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng, tăng đến 2-3 lần doanh thu.

Cụ thể, trong tháng 8, doanh thu ngành hàng laptop tăng 150% so với tháng bán hàng bình thường. Bên cạnh đó, chỉ trong nửa tháng tính từ ngày 1-15/9/2021, hai kênh bán lẻ đã bán được hơn 25.000 chiếc laptop đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu của ngành hàng laptop trong tháng 9 đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 3 lần so với tháng bình thường. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động chia sẻ: “Cả mùa tựu trường năm học này, dự kiến doanh thu của ngành hàng laptop gần 2.000 tỷ đồng tương đương hơn 80.000 máy bán ra, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước”.