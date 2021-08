Lập tài khoản Zalo, đăng ký TK ngân hàng trùng tên người bị lợi dụng để lừa chuyển khoản với số tiền lớn

Cụ thể, theo thông tin mà bạn bè, người thân cung cấp cho anh Đạt, kẻ lừa đảo kia đã lập một tài khoản Zalo có tên giống với tên của anh, và mở một số tài khoản ngân hàng cũng trùng với tên anh. Sau khi kết bạn và nhắn tin với người trong danh bạ, đối tượng hỏi vay tiền với lý do cần việc gấp, cần tiền để test Covid hoặc chữa bệnh gấp… rồi gửi số tài khoản với tên chủ tài khoản chính xác là Vũ Thanh Đạt mở tại Ngân hàng BIDV.

Một số thông tin tin nhắn và chụp màn hình chuyển khoản thành công mà người thân, bạn bè gửi cho anh Vũ Thành Đạt (ảnh: Nhân vật cung cấp)





Sau khi phát hiện vụ việc, anh Đạt đã ra cơ quan công an trình báo để mong có sự vào cuộc kịp thời nhằm ngăn chặn những kẻ lừa đảo và để người khác không bị mất tiền oan. Tuy nhiên do sự việc của anh xảy ra vào chiều ngày thứ 7, nên công an hẹn anh sáng thứ Hai ngày 30/8 ra làm việc.

Anh Đạt cũng đã liên hệ với ngân hàng BIDV để kiểm tra, phía ngân hàng xác nhận rằng số chứng minh nhân dân của anh không hề mở tài khoản tại BIDV. Anh Đạt cũng có đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của kẻ mạo danh nhưng ngân hàng cho biết chưa thể thực hiện và phải chờ ý kiến từ phía công an.