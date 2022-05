Lập sàn thương mại điện tử ảo để lừa đảo, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Công an TP.HCM khẳng định, hàng hóa được đăng tải trên các trang mạng nêu trên không giao dịch, mua bán được. Nguyễn Văn Chánh và Phạm Hoàng Bội Ngọc không thực hiện theo đúng cam kết quảng cáo và chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của 19 cá nhân đã chuyển.

Công an TP.HCM đề nghị những người là bị hại liên quan đến Công ty Cổ phần tập đoàn Topgroup, Công ty HeipBank và các công ty khác do ông Nguyễn Văn Chánh, bà Phạm Hoàng Bội Ngọc điều hành hãy gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM kèm theo bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh, các chứng từ, sao kê tài khoản giao dịch chuyển, nộp tiền và các tài liệu có liên quan khác.

Hoàng Thọ