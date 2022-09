Lập phòng tuyến chống dịch đậu mùa khỉ

Bệnh đậu mùa khỉ được WHO xác định là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế do tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng. Đây là mức cảnh báo cao nhất mà WHO có thể đưa ra.

Ở khu vực Châu Á, các quốc gia cạnh Việt Nam như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Hiện Việt Nam được WHO xếp vào nhóm 1 - nhóm quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TPHCM - để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh đậu mùa khỉ, điều quan trọng nhất là sự nhận thức và cảnh giác của người dân về bệnh này. Những biện pháp phòng, chống dịch đã được WHO, Bộ Y tế khuyến cáo rõ, người dân cần tuân thủ nghiêm.

“Nếu thực hiện đúng, nguy cơ lây nhiễm sẽ giảm nhiều lần. Bệnh đậu mùa khỉ không quá đáng lo ngại, tuy nhiên, không nên chủ quan” - PGS-TS Đỗ Văn Dũng nhấn mạnh.

Hiện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở TPHCM đã được hướng dẫn quy trình xử trí khi phát hiện các trường hợp nghi bệnh đậu mùa khỉ.