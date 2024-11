Lập nhóm nhạc để đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên

Pat Hegarty, một kiến trúc sư người Anh, lần đầu cầm chiếc đàn guitar bass khi đã 57 tuổi. Ông nhớ lại: “2 năm trước, tôi và bạn bè đến quán rượu sau khi chơi bóng đá. 5 người chúng tôi đã gắn bó với nhau trong 20 năm và 1 trong số đó đã đề nghị lập nhóm nhạc. Pete và Dave chơi guitar và trống, còn Steve là ca sĩ. Thế là tôi quyết định học chơi guitar bass vì đó là nhạc cụ duy nhất còn thiếu”.

Jamie Sweetman và các thành viên trong nhóm nhạc của mình Kết bạn qua âm nhạc Hegarty là một kiến trúc sư tài năng. Ông từng thiết kế nhà ga cho hãng hàng không Virgin và cải tạo một khu phức hợp văn phòng ở Soho (London, Anh) thành tòa nhà chung cư. Ông chia sẻ: "Ở thời điểm này, tôi cảm thấy mình cần một thử thách mới trong cuộc sống. Mặc dù sự nghiệp của tôi rất viên mãn, tôi vẫn khao khát một điều gì đó mới mẻ". Vì vậy, ông bố của 3 cậu con trai này đã quyết định tự học chơi guitar bass. "Dù bị viêm khớp dạng thấp và các ngón tay không duỗi ra được như trước, tôi vẫn muốn thử sức", ông nói. Vài tuần một lần, nhóm nhạc của Hegarty sẽ tập trung lại và chơi nhạc ở nhiều không gian quanh London. Họ thử sức với đủ thể loại, từ các bài của "The Cure" đến "The Clash" và Elvis Presley. "Chúng tôi chơi nhạc trong một căn phòng. Một số bài hát khá khó, vì vậy chúng tôi chọn một bài và biến nó thành phong cách riêng, điều chỉnh cho phù hợp với khả năng của mình. Chúng tôi cảm thấy rất vui. Đây cũng là một cách để giải tỏa stress. Chúng tôi chỉ đơn thuần là chơi nhạc", Hegarty chia sẻ.

Pat Hegarty và bạn bè đã lập nhóm nhạc khi ông 57 tuổi Nhóm nhạc của Hegarty không có tên và chưa từng biểu diễn trước khán giả. Ông cũng biết khá nhiều người đàn ông cùng tuổi mình tham gia các nhóm nhạc. Không giống như Hegarty và bạn bè của ông, một số người rất nghiêm túc, thậm chí tự viết nhạc. Gần đây, Hegarty đã trò chuyện với một người bạn làm kế toán, vừa nghỉ hưu và đang chơi trong một ban nhạc ở Essex. Hegarty nói: "Ông ấy rất nghiêm túc với công việc này". Sheri Jacobson, một nhà trị liệu tâm lý, cho biết, việc tham gia một nhóm nhạc có thể là cách tích cực để đối mặt với trải nghiệm tuổi trung niên. Nhiều người đã đến một giai đoạn trong cuộc đời, khi họ bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống và nhận ra những khía cạnh cá nhân hay tinh thần bị bỏ quên. Vì vậy, họ thường tìm đến các sở thích mới, như tham gia lớp học khiêu vũ hoặc hoạt động đạp xe. Việc lập ban nhạc cùng bạn bè không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng mà còn bổ sung năng lượng tích cực cho người trong cuộc. Một ví dụ điển hình là nhóm nhạc "Centrist Dad", được thành lập bởi chính trị gia Ed Balls của Đảng Lao động và Robert Peston, biên tập viên của ITV. Họ được mô tả là "những người đàn ông trung niên khao khát quay trở lại những năm 90". Buổi biểu diễn đầu tiên của họ diễn ra tại một bữa tiệc đường phố ở Camden Town vào mùa hè năm ngoái, với Balls chơi trống, Peston hát và 2 người bạn khác chơi guitar. Một nhóm nhạc khác là của nam diễn viên Damian Lewis, nổi tiếng với vai diễn trong "Homeland", người đã tìm lại đam mê âm nhạc thời trẻ để thu âm cùng nhạc sĩ jazz người Mỹ Giacomo Smith. Sau một vài buổi biểu diễn ở London, vào tháng 3/2023, Lewis, 53 tuổi, đã phát hành album "Mission Creep", nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Lewis đã thu âm album của mình trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19, thời điểm mà nhiều nhóm nhạc nam trung niên khác cũng bắt đầu hình thành. Theo thống kê tại Anh năm 2021, 1 triệu người trưởng thành đã chơi nhạc cụ trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19, với doanh số bán đàn piano số và guitar điện tử tăng 80%.

Ed Balls chơi nhạc tại Học viện Bridge ở Hackney, phía đông London, Anh Cách tích cực để đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên Đối với Jamie Sweetman, một người Liverpool 50 tuổi sống tại Queens, New York (Mỹ), đại dịch Covid-19 đã truyền cảm hứng cho ông thành lập một nhóm nhạc với những người hàng xóm của mình. Sweetman nhớ lại những ngày trước đại dịch, khi nhóm bạn của họ thường tụ tập tại quán rượu Flynn. Mặc dù tự nhận mình là "người không thể chơi nhạc cụ", ông vẫn thích việc ca hát. Khi đại dịch lắng xuống và các cuộc tụ tập ngoài trời được phép, nhóm nhạc của Sweetman, hiện có tên là Flynndig, bắt đầu biểu diễn tại công viên địa phương. Sau đó, họ chuyển vào không gian bên trong và tổ chức những đêm diễn hàng tháng. Nhóm củng cố đội hình với sự tham gia của giáo viên Arthur Schupbach và giám đốc sản xuất Quinn OSullivan, những người chơi guitar và đôi khi có thêm các nhạc sĩ khác. Sweetman mô tả nhóm nhạc của mình là "những ông già hát ở cuối quán rượu" nhưng ông vẫn nhấn mạnh niềm đam mê với âm nhạc của nhóm. Họ thường tổ chức các buổi biểu diễn theo chủ đề. Nhóm nhạc Flynndig không thu phí biểu diễn; mục tiêu của họ là cùng nhau thưởng thức âm nhạc. "Tôi thấy việc kết bạn qua âm nhạc rất tuyệt. Tôi muốn ở cùng viện dưỡng lão với những người bạn này", Sweetman bày tỏ. Theo nhà trị liệu tâm lý Sheri Jacobson, sức hấp dẫn của các nhóm nhạc đối với đàn ông trung niên nằm ở sự kết nối cộng đồng mà chúng mang lại. Bà giải thích rằng, âm nhạc đóng vai trò như một phương tiện kết nối sâu sắc, và các nhóm nhạc chính là phiên bản đương đại của các hoạt động ca hát hợp xướng truyền thống. Âm nhạc đã được chứng minh có tác động tích cực đến sức khỏe và cuộc sống của con người khi họ già đi. Một nghiên cứu gần đây từ Đại học Exeter cho thấy, việc chơi nhạc cụ hoặc ca hát có thể giúp duy trì sức khỏe não bộ, cải thiện trí nhớ và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề ở người lớn tuổi. Như Pat Hegarty, người đã nhận thấy rõ lợi ích khi học chơi guitar bass. Khi chơi nhạc, Hegarty không còn cảm thấy đau do viêm khớp nữa. "Thật không thể tin được, tôi có thể quên đi cơn đau. Trong một giờ, tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào âm nhạc. Thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp hơn và việc chơi nhạc với bạn bè giúp tôi thoát khỏi những điều đó. Nhưng trên hết, đó đơn giản là niềm vui", ông chia sẻ. Theo Phụ Nữ Việt Nam