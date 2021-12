Lập kênh Youtube mua bán trót lọt 200 khẩu súng

Your browser does not support the audio element.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành kiểm tra đối với Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1965) hộ khẩu thường trú khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Qua đó đã phát hiện Tuấn đang có hành vi vận chuyển trái phép một khẩu súng bắn đạn ghém cùng 5 viên đạn hoa cải.

Tuấn khai khẩu súng trên vừa nhận tại nhà riêng của Trần Đắc Lộc (sinh năm 1991) ở phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ để mang ra bến xe thị xã Phú Thọ gửi về thị xã Sơn Tây, Hà Nội tiêu thụ.