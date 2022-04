Lập hội săn sale để tiết kiệm tiền thời 'bão giá'

Khoảng tháng 7/2021, chị Hương bị mất việc tại một công ty xuất khẩu lao động vì công ty ngừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19. Còn chồng chị Hương bị cắt giảm 50% thu nhập và hiện vẫn chịu cắt giảm 30%. Cả gia đình trông vào khoản thu nhập hơn 9 triệu đồng/tháng của chồng nên bắt buộc phải chi tiêu tiết kiệm. Thói quen săn hàng giảm giá đã hình thành từ đó.

Người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm hơn giữa thời bão giá. (Ảnh minh họa)

Nhằm giảm thiểu những khoản chi tiêu, ngoài việc chỉ săn hàng khuyến mãi trong siêu thị, chị Huyền My (Thanh Xuân, Hà Nội) còn nhắm đến các gian hàng online. “Hàng hoá ở trên các sàn thương mại điện tử bây giờ rất đa dạng, chỉ cần đặt hàng hà họ gửi về đến tận nhà rất tiện. Ngoài ra, trên đó còn có nhiều giờ vàng giảm giá. Nếu “có chiến lược” thì sẽ mua được nhiều mặt hàng với giá tốt hơn so với việc đi siêu thị, thậm chí có thể trúng hàng 0 đồng”, chị My nói.

Gần đây, cứ có thời gian rảnh là chị My lại lên các hội nhóm để “săn” voucher giảm giá trên các sàn thương mại điện tử. Người phụ nữ 31 tuổi này cho biết, nhờ thế mà mỗi tháng chị cũng tiết kiệm được vài trăm nghìn đến cả triệu đồng tiền đi chợ, cũng đủ tiền mua thêm sữa cho con nhỏ.

Không những thế, chị còn có cơ hội gắn kết hơn với bạn bè, người thân bởi có nhiều nơi sẽ yêu cầu đơn hàng mua phải đạt giá trị nhất định để được giảm giá hoặc càng mua nhiều càng giảm giá sâu.