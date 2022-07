Lập hàng nghìn nhóm Telegram để lừa đảo đầu tư trực tuyến

Lập hơn 2.000 nhóm Telegram

Ngày 2/7/2022, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với 7 thanh niên về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố, gồm Nguyễn Tam Lợi (SN 1994; trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Ngọc Nhân (SN 2001; trú tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), Hồ Tạ Quang Huy (SN 2002; trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Thành Lộc (SN 2003; trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Lê Ngọc Sơn (SN 1998; trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trần Nguyễn Công Thành (SN 1999; trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Bùi Trung Anh (SN 1995; trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, ngày 16/6, bà L.T.K.P. (SN 1963, trú tại 283/1 Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu) đến Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tố giác nhóm đối tượng sử dụng nickname mạng xã hội Telegram như “Quốc Trường”, “Đỗ Thế Bảo”… thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng thông qua việc kêu gọi góp vốn kinh doanh vào sàn nhị phân quốc tế Hollmann. Bà P. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng Á Châu (ACB) số tài khoản 4630757 mang tên Hồ Tạ Quang Huy (SN 2002; trú tại D5.08 chung cư Jamila Khang Điền, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TPHCM).