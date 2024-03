Lắp dải bê tông 2km đường cửa ngõ TP.HCM ngăn tai nạn giao thông

Ông Nam nhìn nhận, tuyến đường song hành trái Xa lộ Hà Nội có mặt đường rộng, vắng vẻ nên nhiều phương tiện thường chạy với tốc độ rất cao, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông.

Điển hình là hôm 27/1 vừa qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa mô tô phân khối lớn với xe máy đã làm hai người tử vong. Nguyên nhân được Công an TP Thủ Đức cho biết do mô tô phân khối lớn lưu thông với tốc độ cao, lấn sang làn trái nên xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn giữa mô tô phân khối lớn và xe máy làm hai người chết trên đường song hành trái Xa lộ Hà Nội hôm 27/1 vừa qua. Ảnh: M.Q.

Do đó, việc triển khai lắp đặt giải phân cách làm tim đường để tách tuyến song hành trái Xa lộ Hà Nội thành hai chiều riêng biệt, giúp đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn tai nạn liên quan do xe chạy lấn làn, vượt ẩu.