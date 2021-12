Lập chốt kiểm soát nghiêm ngặt sau vụ rừng đặc dụng bị chặt phá

Your browser does not support the audio element.

Ngày 6/12, ông Hà Văn Hoan - Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, UBND huyện Hướng Hóa đã đồng ý lập chốt chặn trên con đường độc đạo gần thôn Cát (xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa).

Chốt kiểm soát do lực lượng bảo vệ rừng, công an và quân sự xã túc trực, nhằm kiểm soát người ra vào khu vực rừng cộng đồng và rừng trong Khu BTTN.