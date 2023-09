Lao vào vết xe đổ thích dạy đời

Xem thêm: Xin lỗi đi, Hoàng Thùy Linh!

"Chậm lại vài nhịp đi em, mình để người ta sống với".

"Lời khuyên" tưởng chừng chỉ có anh em trong nhà, người thân trong gia đình dạy dỗ nhau, lại xuất phát từ Hoàng Thùy Linh. Pha "dạy đời" phóng viên khi nhận câu hỏi về vai trò của Hồ Hoài Anh tại họp báo ra mắt concert Vietnamese khiến nhiều người khó hiểu.

Thay vì đi vào trọng tâm, Hoàng Thùy Linh lại sa vào dạy đời.

Nữ ca sĩ với biệt danh Phượng hoàng thích làm người tốt, hay do cô quên mình là ai, phục vụ ai và tên tuổi được độc giả, người hâm mộ biết đến nhờ điều gì.

Thái độ của "phượng hoàng"

Năm 2018, Hoàng Thùy Linh tự nhận bản thân từ Vàng Anh hóa Phượng Hoàng, trỗi dậy mạnh mẽ, lấy lại danh tiếng sau sự cố không đáng có. Trong tự truyện, nữ ca sĩ cho rằng cô phải là phượng hoàng và phải bay lên trong sự trầm trồ của đám đông.

Phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn là hình ảnh văn hóa đặc trưng của phương Tây. Cụm từ thường được sử dụng trong phim ảnh, với ẩn ý người biết vượt qua nghịch cảnh mới thực sự là kẻ chiến thắng.

Ở đây, Hoàng Thùy Linh ví mình là Phượng hoàng sau khi tìm lại danh tiếng, vượt qua biến cố trong quá khứ. Nhưng lần này, khán giả cho rằng Phượng hoàng bay hơi xa, và đám đông không thể trầm trồ.

Tại buổi ra mắt họp báo cho concert sắp tới, khi phóng viên hỏi vai trò của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Hoàng Thùy Linh tỏ thái độ trên trời, dù câu hỏi không nhắc gì đến quá khứ của nam nhạc sĩ.