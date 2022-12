Lão nông kiếm nửa tỷ đồng vụ Tết nhờ giống quả chín đỏ từ trong ra ngoài

Theo ông Tư, bưởi đỏ Luận Văn sau khi trồng khoảng 3 năm bắt đầu cho trái. Khi non, trái có màu xanh giống các loại bưởi thông thường, đến giữa tháng 10 Âm lịch, bưởi bắt đầu chuyển đỏ, từ trong ra ngoài. Trung bình một gốc bưởi có 60-100 quả.

Ngày nay, bưởi đỏ Luận Văn được nhiều người yêu thích mua về làm mâm ngũ quả ngày Tết để cầu mong sự may mắn, thịnh vượng.

Với diện tích hơn 3ha, mỗi vụ Tết gia đình ông Tư xuất ra thị trường khoảng 6.000 quả bưởi đỏ Luận Văn.

"Như vụ Tết năm 2022, gia đình tôi bán khoảng 6.000 quả. Với giá 80.000 đồng/quả tại vườn, vụ đó tôi thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Bưởi đỏ có quả to nặng 1,5-1,8kg/quả, quả nhỏ nặng tầm 1kg. Năm nay, tôi dự kiến bán ra 6.000-7.000 quả. Giá bưởi đỏ năm nay có thể cao hơn so với mọi năm vì các nhà vườn mất mùa, sương muối và thời tiết bất lợi đã khiến trái bưởi bị rụng nhiều. Dự kiến, giá bưởi năm nay khoảng 100.000 đồng/quả to. Dù còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão nhưng vườn nhà tôi đã có khách đặt khoảng 3.000 quả, ít hôm nữa họ sẽ về cắt", ông Tư chia sẻ.