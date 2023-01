‘Lão mai’ 100 tuổi, cây mai 'bàn tay năm ngón' gây sốt ở miền Tây

“Cây được tôi mua từ vườn nhà dân trong tỉnh An Giang, rồi đem về đưa lên chậu trồng tới nay đã hơn 8 năm. Tết này, lần đầu tiên tôi đem nó ra chợ hoa xuân bán. Cây với hoành gốc to, rễ to vươn dài như những vòi bạch tuộc nên tôi đặt mai bạch tuộc”, anh Rạng chia sẻ. (Ảnh: Kim Hà)