Lào Cai truy vết F0 từng tới đền Bảo Hà, đền Thượng

Đền Bảo Hà ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) nơi có F0 trong đoàn khách Thanh Hóa từng ghé qua sáng sớm ngày 21/11.

Thông tin cho biết, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã ghi nhận thông tin có một trường hợp di chuyển từ Thanh Hóa đến Lào Cai có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, do đó Sở Y tế tỉnh Lào Cai thông báo khẩn tìm những người có mặt tại các địa điểm sau: