Lào Cai: Trộm 200 triệu đồng trong cốp xe để mở cửa hàng sửa chữa ô tô

Đến ngày 8/9, cơ quan Công an đã phát hiện Đinh Văn Đoàn khi Đoàn đang lẩn trốn tại phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái.

Ngày 9/9, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp cùng Công an TP Yên Bái tổ chức vây bắt thành công đối tượng Đinh Văn Đoàn và di lý đối tượng về Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, để điều tra theo quy định.