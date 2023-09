Ngày 14/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến chiều 13/9, trên địa bàn thị xã Sa Pa, mưa lũ đã làm 4 người chết, 6 người bị thương và 3 người mất tích. Mưa lũ cũng gây sạt lở một số tuyến đường, nhà cửa, ruộng nương của người dân. Thiệt hại về người và tài sản đang được tiếp tục thống kê.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, ngay trong đêm 12/9, lãnh đạo công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường tại thôn Nậm Cang, xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) để chỉ đạo và huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ gồm CSGT, Cảnh sát PCCC, cảnh sát cơ động... vào các địa bàn bị thiệt hại do mưa lũ để tìm kiếm cứu nạn, giúp các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai.

Lào Cai huy động 300 người tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị lũ cuốn (Video: Trần Thanh).

Ngoài ra, các tổ công tác đã trực tiếp giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, ngập lụt... sửa sang lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, sớm ổn định cuộc sống; tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo di chuyển các hộ dân có nguy cơ cao bị sạt lở đến nơi an toàn.