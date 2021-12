Lào Cai: Đào móng xây nhà làm sập nhà hàng xóm

Your browser does not support the audio element.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng thành phố Lào Cai, vào khoảng 15h00 ngày hôm nay (14/12), khi số nhà 018 phố Phan Chu Trinh, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đang thi công đào móng xây nhà mới thì đã xảy ra sự cố, khiến sập đổ hoàn toàn ngôi nhà bên cạnh (Số 016 cùng phố) của bà V.T.S.