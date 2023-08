Lào Cai chuẩn hóa du lịch cộng đồng

Xã Tả Van, huyện Sa Pa phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng sinh thái homestay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Để tạo nên sức hấp dẫn cho du khách khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ homestay, nhiều mô hình do người dân tham gia thực hiện đã được hình thành như Hợp tác xã bảo tồn và phát huy nghề truyền thống, Câu lạc bộ hát Then đàn tính, phong trào “Nghĩa Đô suối sạch, đồng xanh”, những con đường hoa, cổng chào, biểu tượng cây đàn tính, con đường trồng cọ, những điểm tham quan tại cánh đồng lúa, chợ đêm... Cùng với đó là việc khôi phục, duy trì và phát huy những nghề truyền, lễ hội truyền thống như nghề dệt thổ cẩm, đan lát, lễ hội cốm, trò chơi đánh yến, nghi lễ lấy nước thiêng đầu năm mới..., góp phần tạo nên sự hòa kết linh hoạt và độc đáo của các loại hình văn hoá với phát triển du lịch cộng đồng.



Xã Tà Chải hiện có 17 homestay, tập trung chủ yếu ở thôn Na Lo và thôn Na Kim. Các homestay đều là nhà sàn truyền thống của người Tày. Ông Đặng Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Chải, huyện Bắc Hà cho biết: Để xây dựng và vận hành thương hiệu đạt giải thưởng cụm homestay ASEAN, xã Tà Chải đã huy động hệ thống chính trị vào cuộc, vận động người dân gìn giữ nếp nhà sàn truyền thống.



Bên cạnh đó, xã Tà Chải còn lưu giữ và phát triển nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc Tày trong đó có Nghệ thuật the (múa). Các thôn đều có đội múa xòe truyền thống. Hằng năm, các đội múa xòe tham gia biểu diễn phục vụ lễ hội do xã và huyện tổ chức. Các đội múa xòe còn biểu diễn phục vụ khách du lịch tại các homestay. Nhờ đó, điệu múa truyền thống của dân tộc được lưu giữ và người dân có thêm thu nhập.



Từ kinh nghiệm xây dựng và vận hành của các cơ sở đã đoạt giải, Phó Giám đốc Sở Du lịch Trần Sơn Bình cho biết: Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ phát triển du lịch theo tiêu chuẩn Du lịch ASEAN, đồng thời nhân rộng tới các cơ sở khác.



Sở Du lịch Lào Cai đã tổ chức "Hội thảo phổ biến và áp dụng bộ tiêu chuẩn năng lực chung trong ASEAN về ngành du lịch". Bộ tiêu chuẩn xác định khung tiêu chí, tiêu chuẩn, yêu cầu, hướng dẫn đánh giá giúp các cơ sở rà soát, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý ngang tầm với khu vực; có thể được áp dụng như một chuẩn mực cần thiết, đảm bảo khách sẽ được trải qua chuyến du lịch thú vị, có ý nghĩa và đáp ứng mong đợi. Việc áp dụng các bộ tiêu chuẩn này giúp các cơ sở du lịch tại Lào Cai nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời có cơ hội tiếp cận những giải thưởng du lịch uy tín quốc tế.

