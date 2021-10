Lãnh tụ Iran: Các nước Arab bình thường hóa quan hệ với Israel đã 'mắc sai lầm'

Trong một tuyên bố, Lãnh tụ Khamenei nhấn mạnh: “Thật không may, một số chính phủ đã mắc sai lầm, những sai lầm to lớn khi bình thường hóa quan hệ với chế độ Do Thái áp bức và tiếm quyền. Đó là một hành động chống lại sự đoàn kết Hồi giáo, họ phải quay trở lại và bù đắp cho sai lầm to lớn này”.

Trong 4 thập kỷ kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran đã tự coi mình là người bảo vệ vững chắc cho Palestine chính nghĩa. Lãnh tụ Khamenei nói thêm rằng: “Nếu đạt được sự thống nhất của người Hồi giáo, vấn đề Palestine sẽ chắc chắn được giải quyết theo cách tốt nhất”.

Hồi tháng 5 vừa qua, Lãnh tụ Khamenei đã gọi Israel là một “căn cứ khủng bố” chứ không phải “một đất nước”.