Lãnh thổ Nga bị vệ tinh Mỹ do thám trước cuộc tấn công của Ukraine

Bên cạnh đó, hãng truyền thông Baza của Nga sau đó thông báo có thêm 2 thi thể nữa đã được phát hiện, nâng tổng số ca tử vong do các vụ nổ này lên thành 5. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức chính thức xác nhận.

Được biết, có 5 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 11 tòa chung cư và ít nhất 39 ngôi nhà khác tại đây đã bị hư hại do các vụ nổ nghi là do pháo kích. Theo người dân địa phương, nhiều cửa sổ bị thổi tung do ảnh hưởng của các trận pháo kích.

Theo Komsomolskaya Pravda, Belgorod bị pháo kích từ lãnh thổ của Ukraine vào khoảng 3h sáng, (theo giờ địa phương). Cũng trong ngày 3/7, Thống đốc vùng Kursk, ông Roman Starovoyt cho biết, 2 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ sau khi xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Thành phố Belgorod nằm cách biên giới với Ukraine 40km.

Trước đó, Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev đứng sau các vụ tấn công nhắm vào Belgorod và các khu vực khác gần biên giới hai nước kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Dù vậy phía Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ việc, nhưng nói rằng đây là “hậu quả cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga”.

Thanh Bình (lược dịch)