Đối tượng Dư Văn Thanh

Vụ án xảy ra cùng ngày tại phòng làm việc tầng 2 trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đồng thời Công an huyện Lục Ngạn cũng đã tiếp nhận tin báo của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn về việc trên.



Nạn nhân tử vong là chị L.T.H. (1989, vợ T.) và ông L.V.L (1961, bố vợ T.) đã bị thương nặng.

Hung khí của đối tượng đâm vợ tử vong

Tại cơ quan công an, đối tượng Thanh đã khai nhận hành vi dùng dao bấm có đầu nhọn đâm nhiều nhát vào chị L.T.H., sau đó tiếp tục đâm ông L.V.L. vào cổ phải và thẩm phán P.V.T. gây thương tích cho những người này.



Sau khi thực hiện hành vi, Thanh đã đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú về hành vi trên.



Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong khi hòa giải vụ án "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" giữa nguyên đơn là ông L.V.L. (bố vợ Thanh) với bị đơn là Dư Văn Thanh.



Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn cho biết, cặp vợ chồng này đã ly hôn, nhưng có thể do con rể còn vay tiền bố vợ, buộc phải ra tòa giải quyết dẫn đến sự việc thương tâm như trên.